وزير الري السوداني: لم نغير موقفنا لكن تهرب إثيوبيا من الاتفاق القانوني يضعنا في خطر كبير – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 12 2021 - 11:12

وزير الري السوداني: لم نغير موقفنا لكن تهرب إثيوبيا من الاتفاق القانوني يضعنا في خطر كبير

منذ 24 mins 12 April، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة