رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية:ندين التعرض لمفاعل “نطنز” ونحتفظ بحق الرد

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي ان:”إيران ستواصل بشكل جدي توسيع التكنولوجيا النووية من جهة والعمل على رفع الحظر الجائر من جهة أخرى”.

وأضاف علي أكبر صالحي إن”الإجراء الذي تم اتخاذه ضد مركز التخصيب في نطنز يظهر فشل معارضي التقدم الصناعي والسياسي في البلاد في منع التطور الكبير للصناعة النووية من جهة والمفاوضات الناجحة لرفع الحظر الجائر”.

وأشار إلى أنه “في اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية ، تم عرض آخر إنجازات العلماء الشباب والمثابرين في البلاد ، وفي الوقت نفسه، أصبح افاق رفع الحظر واضحًا تمامًا”.

وأضاف: “ان ايران بينما تدين هذه الخطوة الفاشلة ، تؤكد على ضرورة تعامل المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية مع هذا الإرهاب النووي وتحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات ضد مرتكبيه والامرين والمنفذين”.

وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية: “ومن أجل إفشال أهداف هذه الحركة الإرهابية ، ستواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل جدي توسيع التكنولوجيا النووية من جهة والعمل لرفع الحظر الجائر من جهة أخرى”.

ووقع صباح اليوم حادث في جزء من شبكة توزيع الكهرباء في مجمع شهيد أحمدي روشان للتخصيب في نطنز ، ولحسن الحظ لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو تلوث.

المصدر: وكالة فارس