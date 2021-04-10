الجيش اللبناني: عمليتا دهم في الجمالية وكفرزبد وضبط مخدرات وأسلحة وبضائع مهربة (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2021 - 13:56

الجيش اللبناني: عمليتا دهم في الجمالية وكفرزبد وضبط مخدرات وأسلحة وبضائع مهربة (الوكالة الوطنية)

منذ 52 mins 10 April، 2021
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