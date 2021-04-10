الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يصل إلى بغداد (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2021 - 12:06
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الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يصل إلى بغداد (سبوتنيك)
منذ 1 ساعة
10 April، 2021
الأمين العام لجامعة الدول العربية
بغداد
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