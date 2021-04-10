مباحثات أمريكية قطرية حول مستجدات الأوضاع في المنطقة

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تطورات أوضاع المنطقة لا سيما في العراق وأفغانستان وإيران. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بلينكن مع آل ثاني، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وأفادت الوكالة، أنه جرى خلال الاتصال “استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وآخر تطورات المنطقة لا سيما في العراق وأفغانستان وإيران”، دون تفاصيل حول هذه المباحثات.

يأتي ذلك في ظل جملة من التطورات تشهدها هذه الدول، مؤخرا، فالأربعاء الماضي، اتفقت واشنطن وبغداد، وفق بيان مشترك، على تحول دور القوات الأمريكية والتحالف الدولي، إلى “استشاري تدريبي”. فيما انطلقت الثلاثاء، في فيينا مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، بعد انسحاب واشنطن منه عام 2018. إضافة إلى أنه من المنتظر عقد “مؤتمر إسطنبول” للسلام الشهر الجاري من أجل تسريع عملية التفاوض بين الأطراف الأفغانية.

من ناحية أخرى، جدد وزير الخارجية القطري خلال الاتصال، شكر بلاده لواشنطن على استئناف المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني.

والأربعاء، أعلنت الخارجية الأمريكية في بيان، اعتزام واشنطن استئناف المساعدات للفلسطينيين، بما يشمل استعادة 85 مليون دولار من المساعدات المباشرة، و150 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.