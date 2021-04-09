إصابات بين الفلسطينيين جراء قمع العدو الاسرائيلي لمسيرة “كفر قدوم” الأسبوعية

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع بينهم أطفال الجمعة خلال قمع جيش العدو الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان الصهيوني بالاراضي المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باطلاق قنابل الغاز والأعيرة الاسفنجية، ما أدى لوقوع عشرات الاصابات بالاختناق بينهم أطفال”.

وأشارت المصادر إلى أن “المسيرة انطلقت احياء للذكرى الثالثة والسبعين لمجزرة دير ياسين التي نفذتها عصابات الأرجون وشتيرن بحق أبناء الشعب الفلسطيني عام 1948، وذلك بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين طالبوا بتصعيد المقاومة الشعبية وصولا إلى الحرية والاستقلال”.

المصدر: فلسطين اليوم