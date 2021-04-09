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April 9 2021 - 08:28

سرقة مجوهرات بقيمة 100 ألف يورو بهجوم مسلحين على فندق فاخر في باريس

منذ 24 mins 9 April، 2021
فندق جورج الخامس التابع لشبكة فور سيزونز بوسط باريس
أخبار دولية - فرنسا

أفادت مصادر أمنية فرنسية لوكالة “فرانس برس” باعتداء مسلحين على فندق “جورج الخامس” الفاخر في باريس، وسرقة مجوهرات بقيمة نحو 100 ألف يورو.

وحسب المصادر، فإن رجلين مسلحين دخلا مبنى الفندق الواقع في شارع الشانزليزيه، والتابع لشبكة “فور سيزونز”، وسط العاصمة الفرنسية في حوالي الساعة 9:30 مساء الخميس.

وسرق اللصان مجوهرات من علامات تجارية مشهورة، كانت معروضة داخل مبنى الفندق، حيث تقدر أضرار الاعتداء بنحو 100 ألف يورو.

وتوارى المهاجمان عن الأنظار على وجه السرعة دون إصابة أحد بأذى، وفتحت الشرطة الفرنسية تحقيقا في الجريمة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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