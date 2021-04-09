كورونا في مصر.. تسجيل 789 إصابة و33 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة المصرية الخميس تسجيل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 وفاة، مقارنة مع 783 إصابة و37 وفاة الأربعاء.

وأشار المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إلى أن إجمالي إصابات كورونا في البلاد بلغ 208082 منها 157889 حالة تم شفاؤها، و12323 وفاة.

وعلى صعيد مواجهة الجائحة، أكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد في وقت سابق أن “مصر اتفقت مع شركة “سينوفاك” الصينية على تصنيع لقاحها للوقاية من كورونا مستهدفة إنتاج ما يصل إلى 60 مليون جرعة سنويا”.

وقالت: “مجلس الوزراء والرئاسة وافقا على اتفاقية للتصنيع المشترك لإنتاج اللقاحات التي سيتم توزيعها في مصر ودول إفريقية أخرى”.

المصدر: وكالة رويترز