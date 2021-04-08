كوريا الشمالية: على اليابان الكف عن تشويه التاريخ والتخلي عن السعي للتوسع الإقليمي

وجهت كوريا الشمالية الخميس انتقادات لاذعة إلى اليابان لاستخدامها تسمية “بحر اليابان” في الإشارة إلى “البحر الشرقي” الذي يفصل بين شبه الجزيرة الكورية واليابان. واتهمت كوريا الشمالية “اليابان أن لديها طموحا جامحا لغزوها”.

وقالت “وكالة الأنباء المركزية” في كوريا الشمالية في بيان لها “منذ أيام، أصر نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي على أن مصطلح (بحر اليابان) هو المصطلح الرسمي الوحيد المعترف به دوليا.. قائلا إنه من غير المناسب استخدام مصطلح (البحر الشرقي)”.

واضاف البيان أن “مصطلح بحر اليابان مصطلح إجرامي يمثل تاريخ الحكم الاستعماري الياباني وهو من نتائج سياسة التوسع العسكري لليابان ومرادف للعدوان الإمبريالي”، ودعا “اليابان للكف عن تشويه التاريخ الذي عفا عليه الزمن والتخلي عن السعي إلى التوسع الإقليمي”.

المصدر: روسيا اليوم