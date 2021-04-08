أبو شقرا: أزمة البنزين إلى انفراج مطلع الأسبوع المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2021 - 18:00

أبو شقرا: أزمة البنزين إلى انفراج مطلع الأسبوع المقبل

منذ 37 mins 8 April، 2021
فادي ابو شقرا
لبنان

أكد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا في اتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام”، “انخفاض أسعار المحروقات اليوم”، وقال: “إن الزحمة التي نشهدها على محطات الوقود سببها التقنين في المادة، فهناك شركتين لتوزيع المحروقات لم تعد تتوافر لديهما مادة البنزين، بانتظار أن تفرغ البواخر الموجودة في عرض البحر حمولتها أو أن تصل بواخر جديدة”.
أضاف: “هناك شركات تسلم البنزين للمحطات. ولذلك، هناك محطات مقفلة وأخرى تزود المواطنين بالمادة، وهي تشهد زحمة”.
وأكد أن “الموضوع تقني”، متمنيا “وصول بعض البواخر أواخر الأسبوع الحالي”، لافتا إلى أن “الأزمة إلى انفراج مطلع الأسبوع المقبل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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