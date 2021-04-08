المفتي عبد الله: الكيان الصهيوني الغاصب ينتهك دائما حرمات السيادة اللبنانية

أكد “مفتي صور وجبل عامل” الشيخ حسن عبد الله “حق لبنان بكل حقوقه المشروعة دوليا خلال ترسيم الحدود البرية والبحرية وحقه الدائم في ان يعيش باستقرار وسلام، لكن الكيان الصهيوني الغاصب ينتهك دائما حرمات السيادة اللبنانية في الجو والبحر والبر”.

كلام المفتي عبد الله جاء الخميس خلال استقباله قائد القطاع الغربي في اليونيفل الجنرال دايفيد سكالابرين، وقال المفتي عبد الله “لقد استمعت من الجنرال سكالابرين عن ارتياح ضباط وجنود اليونيفل في جنوب لبنان وعلاقتهم الطيبة مع السكان المحليين، وان هذا الأمر يسهل تنفيذ مهمام القوات الدولية في إطار القرار الدولي 1701”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام