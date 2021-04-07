مستوطنون صهاينة اعتدوا على فلسطينية وطفلتها وسط مدينة الخليل بالضفة المحتلة

اعتدى مستوطنون صهاينة بالضرب الثلاثاء على فلسطينية وطفلتها وسط مدينة الخليل بالضفة المحتلة.

وأفاد الفلسطيني مفيد الشرباتي أن “مجموعة من مستوطني مستوطنة الدبويا الصهيونية اعتدوا بالضرب على ابنته تحرير (23 عاما) وحفيدته (عامان)، في شارع الشهداء وسط المدينة، وهما في طريقهما لزيارة منزل العائلة”.

ولفت الشرباتي الى أن “المستوطنين يدفعون بأطفالهم للاعتداء على المواطنين في المنطقة”، وأشار إلى “أنهم اعتدوا أمس على نجله حميد البالغ من العمر 10 سنوات”، وأكد أن “اعتداءات المستوطنين على المواطنين في المنطقة شبه يومية، وتتم تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي”.

المصدر: فلسطين اليوم