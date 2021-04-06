الصحة الفلسطينية: تسجيل 21 وفاة و2593 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء انه تم تسجيل 21 وفاة و2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية .

وأشارت الوزارة الى انه “الوفيات وزعت على النحو التالي: 15 حالة وفاة في الضفة الغربية: الخليل 1، بيت لحم 6، رام الله والبيرة 1، سلفيت 1، طولكرم 3، نابلس 3، قطاع غزة 4، مدينة القدس 2”.

وتابعت الوزارة انه “الإصابات الجديدة وزعت على النحو التالي: قلقيلية 57، طوباس 44، جنين 222، نابلس 228، طولكرم 103، الخليل 197، سلفيت 20، ضواحي القدس 23، رام الله والبيرة 138، أريحا والأغوار 12، بيت لحم 32، قطاع غزة 1463، مدينة القدس 54”.

المصدر: فلسطين اليوم