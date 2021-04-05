مراسل المنار :رمايات مدفعية تدريبية من عيار 155 ملم تتساقط في المناطق الحرجية في عمق #مزارع_شبعا اللبنانية المحتلة انطلاقا من مرابض العدو في “الزاعورة” في سفوح #الجولان السوري المحتل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 5 2021 - 18:16

مراسل المنار :رمايات مدفعية تدريبية من عيار 155 ملم تتساقط في المناطق الحرجية في عمق #مزارع_شبعا اللبنانية المحتلة انطلاقا من مرابض العدو في “الزاعورة” في سفوح #الجولان السوري المحتل

منذ 2 ساعة 5 April، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة