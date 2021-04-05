مراسل المنار :رمايات مدفعية تدريبية من عيار 155 ملم تتساقط في المناطق الحرجية في عمق #مزارع_شبعا اللبنانية المحتلة انطلاقا من مرابض العدو في “الزاعورة” في سفوح #الجولان السوري المحتل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2021 - 18:16
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مراسل المنار :رمايات مدفعية تدريبية من عيار 155 ملم تتساقط في المناطق الحرجية في عمق #مزارع_شبعا اللبنانية المحتلة انطلاقا من مرابض العدو في “الزاعورة” في سفوح #الجولان السوري المحتل
منذ 2 ساعة
5 April، 2021
مزارع شبعا
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