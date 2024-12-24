“الوطني الديموقراطي”: لا يحق لأحد التنازل عن السيادة اللبنانية على مزارع شبعا وغيرها

رد “التجمع الوطني الديموقراطي” في لبنان على تصريح الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، خلال لقائه في دمشق زعيم “هيئة تحرير الشام” ابو محمد الجولاني، بأن مزارع شبعا سورية.

وقال التجمع في بيان له “لا يا بيك، مزارع شبعا هي لبنانية منذ الأزل، مع تلال كفرشوبا وشمال الغجر والقرى السبع وعشرات المزارع الصغيرة، التي ضمها الكيان بعد توقيع اتفاقية 23/12/1920 وإلى ترسيماتها في اتفاقية 7/3/1923 وبعد توقيع اتفاق الهدنة في 23 آذار 1849″، وتابع “الجدير ذكره، ان المؤرخين الدكتور عصام خليفة والدكتور منذر بزي وقيادة الجيش، قد اثبتوا بالوثائق التاريخية، لبنانية المزارع و غيرها من البلدات المحتلة، و تم ايداع نسخ منها لدى الامم المتحدة”.

وأكد التجمع انه “لا يحق لأي شخص وخاصة من يعتبرون أنفسهم سياديين كالوزير السابق جنبلاط، ان يتنازل عن السيادة اللبنانية على المزارع وغيرها، ليقايض بما لا يملك، علاقات سياسية مع الادارة السياسية الجديدة في سوريا”.

وختم: “ان مهمة استعادة هذه الاراضي المحتلة كاملة من رجس الاحتلال، تعني جميع اللبنانيين الشرفاء والاحرار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام