بيسكوف: المحادثات بين بوتين وماكرون وميركل كانت أوسع بكثير من أوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن “المحادثات بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الحكومة الالمانية أنجيلا ميركل يوم الثلاثاء، لم تكن بديلا عن رباعية النورمادي”.

وذكر بيسكوف أن “مجموعة الموضوعات التي تم بحثها خلال المحادثات التي جرت عن بعد، كانت أوسع بكثير من أوكرانيا على الرغم من مناقشة الوضع في هذه الدولة، بالتفصيل”.

ولفت بيسكوف الى أنه “لم يتم تحديد أية خطوط حمراء خاصة بدونباس خلال المحادثات لأن هذه الخطوط معروفة”، وتابع “دار الحديث فقط عن عدم وجود بديل لتنفيذ اتفاقات مينسك”.

المصدر: روسيا اليوم