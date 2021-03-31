الصحة الفلسطينية: تسجيل 13 وفاة و2288 إصابة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2021 - 14:18

الصحة الفلسطينية: تسجيل 13 وفاة و2288 إصابة جديدة بكورونا

منذ 4 mins 31 March، 2021
العلم الفلسطيني
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأربعاء انه تم تسجيل 13 وفاة و2288 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1839 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة إنه “تم تسجيل 12 حالة وفاة في الضفة: قلقيلية 2، نابلس 1، طولكرم 2، جنين 2، الخليل 4، رام الله والبيرة 1″، وتابعت “تم تسجيل حالة وفاة واحدة في قطاع غزة”.

وأشارت الوزارة إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 55، نابلس 269، طولكرم 103، جنين 174، طوباس 44، الخليل 286، رام الله والبيرة 186، سلفيت 21، ضواحي القدس 30، أريحا والأغوار 12، بيت لحم 47، قطاع غزة 1061”.

المصدر: فلسطين اليوم

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