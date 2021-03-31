الصحة الفلسطينية بغزة: تسجيل حالة وفاة و1061 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر الأربعاء انه تم تسجيل 1061 إصابة جديدة بوباء كورونا في القطاع خلال 24 ساعة الماضية وحالة وفاة واحدة.

وأوضحت الوزارة “أنها أجرت 3651 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وسجلت ( 1061 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 241 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة”.

وتابعت الوزارة “بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 65588 اصابة وإجمالي الحالات النشطة 7917 حالة واجمالي المتعافين 57060 حالة واجمالي الوفيات 611 حالة وفاة”، واضافت “كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 199 حالة واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 121 حالة”.

المصدر: فلسطين اليوم