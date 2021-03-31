النائب إيهاب حمادة: أزمة الثقة متجذرة ومتعمقة

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة أن “مبادرة الرئيس نبيه بري بشأن التأليف الحكومي تتضح شيئاً فشيئاً، غير أن أزمة الثقة متجذرة ومتعمقة، إذ لم يتضح في الأفق ما يدلّ بشكل رسمي على مضيّ هذه المبادرة بشكل سليم”.

وقال النائب حمادة في حديث لاذاعة النور “إلى الآن، هناك محرّكات مشغّلة بشكل دائم، غير أننا لم نر الدخان الأبيض بعد ولم تُحسم المواقف رسميًا”.

وذكر أننا “نتخوّف من أن تكون عرقلة الدولار الطالبي في إطار الضغط، وهناك من يربط هذا الملف بتأليف الحكومة، ونحن نتواصل مع الجهات كافة لوضع قانون الدولار الطالبي موضع التنفيذ”.

وتابع حمادة أن “ثمة جلساتٌ تُعقد مع محامين متخصصين، ونعدّ العدة مع أولياء أمور الطلاب، لا سيما المتضررين منهم، في سياق تحضير دعاوى قضائية، ليكون للقضاء موقفه الحاسم”.

المصدر: اذاعة النور