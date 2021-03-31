وصول 160 مهاجرا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في بضع ساعات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2021 - 04:24

وصول 160 مهاجرا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في بضع ساعات

منذ 1 ساعة 31 March، 2021
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أخبار دولية - ايطاليا

أعلنت مصادر أمنية إيطالية الثلاثاء عن استمرار تدفق الهجرة نحو جزيرة لامبيدوزا الصقلية، وأن 160 مهاجرا قد وصلو إلى الجزيرة بينهم نساء وأطفال في غضون ساعات.

وقالت، إنه “بعد وصول 87 مهاجرا بينهم 7 نساء و 24 قاصرا يوم أمس الاثنين على دفعتين، اعترض رجال الشرطة الليلة الماضية قاربا صغيرا يحمل على متنه 65 شخصا، بينهم 6 قاصرين”.

وأضافت: “تم إنقاذ قارب هجرة ثان في عرض البحر، يحمل على متنه 95 مهاجرا، جميعهم من الرجال، وذلك في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، بواسطة دوريتين تابعتين لقوات الشرطة وهيئة حماية الميناء”.

وأشارت المصادر الأمنية، إلى أنه “تم نقل جميع المهاجرين، بعد إجراء فرز صحي أولي لهم، إلى مركز التجمع في منطقة إيمبرياكولا، وسط جزيرة لامبيدوزا”.

المصدر: وكالات

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