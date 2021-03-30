أنشطة لقطاع بعلبك في كشافة الإمام المهدي بذكرى 15 شعبان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2021 - 23:50

أنشطة لقطاع بعلبك في كشافة الإمام المهدي بذكرى 15 شعبان

منذ 58 mins 30 March، 2021
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لبنان

أحيا قطاع بعلبك في جمعية كشافة الإمام المهدي (عج) ذكرى 15 شعبان، بالتعاون مع أمانة تنمية المجتمع في مفوضية البقاع، في سلسلة أنشطة ترفيهية للأطفال، ورفع الرايات وإضاءة الشموع في الساحات وعلى الطرقات العامة.

كما زار وفد كشفي “مركز الشهيد فرج بلوق الصحي” في مدينة بعلبك التابع للهيئة الصحية الإسلامية، حيث قدم قائد القطاع حسين عثمان وعميدة فوج ريحانة المصطفى القائدة نغم رعد لوحتان تكريميتان إلى مدير المركز جمال طليس.

وتم توزيع الورود على الممرضات في المركز الصحي تقديراً لجهودهن في ظل جائحة كورونا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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