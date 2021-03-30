كمال الخير في يوم الأرض: لمواجهة قوى تساند مشروع التطبيع مع العدو

اعتبر رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير في بيان، بمناسبة “يوم الأرض”، ان “ما يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ النكبة من اعتداءات و مجازر بربرية، لم يكن ليحصل دون تغطية المجتمع الدولي المنحاز الى جانب العدو وبعض الحكام العرب الذين يدعمون خيار التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وأكد ان “خيار المقاومة اثبت انه الوحيد القادر على حماية الشعب الفلسطيني و الأراضي والمقدسات، لأن المفاوضات لا تجلب الحقوق بل تزيد من انتهاكات العدو اليومية”. وسأل المنظمات الدولية “التي من واجبها الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني، اين هي من كل تلك الانتهاكات؟ اين موقفهم من الجرائم التي يتعرض لها آلاف الأسرى في السجون المظلمة؟”.

ودعا الخير “الشعوب العربية والاسلامية للوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني والقوى التي تساند مشروع التطبيع، لأن التاريخ لن يرحم الذين خانوا القضية وتخلوا عن الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية”.

وتوجه بالتحية الى “آلاف الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن الأرض في فلسطين ولبنان بمواجهة العدو، والتحية لرجال المقاومة البواسل الذين يدافعون عن عزة و كرامة الأمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام