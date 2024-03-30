أكد البرلمان العربي في بيان، لمناسبة الذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطينية والتي تأتي في الثلاثين من آذار من كل عام، على أن “استمرار العدوان والحصار الجائر على قطاع غزة يهدف إلى تدمير هوية وكيان شعب بأكمله”، مشيراً إلى أن “هذه الذكرى تأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، لحرب إبادة جماعية وتهجير قسري، تُرتَكَب ضده مجازر وجرائم حرب مكتملة الأركان، راح ضحيتها آلاف الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ”.

ودان “كل السياسات الاستيطانية التي ينفذها كيان الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تخالف كل قرارات الشرعية الدولية، وتؤكد بطلان وعدم شرعية أشكال الاستيطان كافة في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس”.

وللمناسة، دعا “المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، والتدخل العاجل لوقف فوري للعدوان ووقف إطلاق النار ومنع التهجير القسري وإدخال المساعدات، ورفض وإدانة السياسات الاستيطانية، التي ينفذها كيان الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، مؤكداً “ضرورة وضع حد نهائي لتلك الانتهاكات التي تخالف كل قرارات الشرعية الدولية”.

كما دعا إلى “تطبيق معايير العدالة الدولية من أجل التوصل إلى حل نهائي وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية، قائم على إنهاء احتلال كل الأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وكذلك حق العودة، وحل قضية اللاجئين وغيرها من قضايا الوضع النهائي”.

وأكد “موقفه الداعم والثابت بشأن دعم جهود ونضال الشعب الفلسطيني من أجل استعادة أرضه ونيل كل حقوقه المشروعة والثابتة وغير القابلة للتصرف، التي يضمنها القانون والشرعية الدولية”، مشدداً على أن “نضال الشعب الفلسطيني يمثل نموذجاً في الصمود وقوة الإرادة التي تستند إلى الحق والعدل”.