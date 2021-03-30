بيان الاحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع: يوم الارض هذا العام يجب ان يسمى يوم الصفعة لصفقة القرن وجوقتها

لمناسبة يوم الارض صدر عن الاحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع البيان التالي:

“الثلاثون من آذار عام1976 الذي اعلن يوما للأرض اثر الانتفاضة المزلزلة لعرب ال 48 رفضا للاحتلال وتوكيدا لهوية الارض العربية الفلسطينية وترابها ومقدساتها،كان وسيبقى في ذاكرة الامة رغم انزياح بعض انظمتها عن جادة الحق القومي ،يوما نضاليا تحرريا مشهودا يتجدد في يوميات شعبنا الفلسطيني المقاوم مذكرا”العالم بعدالة القضية الفلسطينية وغطرسة الاحتلال الاستيطاني اليهودي الغاصب”.

وتابع البيان:” ان يوم الارض هذا العام يجب ان يسمى يوم الصفعة لصفقة القرن وجوقتها من مطبعين ومهرولين تنكروا لعروبتهم وانتمائهم القومي وانساقوا خلف مصالح ضيقة وخيارات خائبة استجابة للهيمنة الاميركية وتبديلا لأولويات الصراع كما العداوات والصداقات في حفلة هوان محقق وسقوط اخلاقي مستهجن”.

وختم البيان:”ان ارض فلسطين ستبقى ارض العرب ومهوى افئدتهم وعنوان عزتهم وكرامتهم مهما انغمس بعض العرب في التيه والخذلان وستتحرر بسواعد ابنائها وعشاقها من احرار الامة وشرفائها ولن تكون مستقرا للصهاينة الغرباء مهما طال زمن الصراع ومهما بلغت التضحيات”.

المصدر: موقع المنار