الامام الخامنئي يحذر من مخططات العدو لاحباط الشباب وحرفهم عن خط الثورة ويشدد على عدم السماح له بتجنيدهم لحسابه – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2021 - 11:36

الامام الخامنئي يحذر من مخططات العدو لاحباط الشباب وحرفهم عن خط الثورة ويشدد على عدم السماح له بتجنيدهم لحسابه

منذ 2 ساعة 30 March، 2021
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