مجلس النواب يقرُّ قانون استرداد الاموال المنهوبة، وسلفة الكهرباء

جلسة تشريعية معروفة النتيجة سلفاً .. إقرار مقترحي قانون، الأول: إعطاء سلفة كهرباء لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 200 مليون دولار، رغم اعتراض الاشتراكي والقواتي .. لكن موقف المجلس النيابي من المقترح اختصره الرئيس بري الذي اعتبر أننا نقف أمام أمرين أحلاهما مر، وأن عدم إقرار السلفة سيقال أن مجلس النواب عتًم البلد.

أما القانون الثاني: فهو استرداد الأموال المنهوبة، وهو ما اعتبره البعض أنه قانون سيضاف إلى سلسلة القوانين الإصلاحية المقرة تشريعياً، من دون أن تلقى طريقها للتنفيذ.

لكن الكلام المهم والمؤشر – كان في مستهل الجلسة من الرئيس بري، الذي حذر من غرق البلد كله، في حال لم يتم تشكيل حكومة .. وأنه آن الأوان لإنجاز الحكومة قبل أن نستفيق وقد غرقنا جميعاً .. وعن طلب الحكومة المستقيلة تفسير الدستور لعمل حكومة تصريف الأعمال، استغرب بري الطلب .. مؤكداً أن الدستور واضح: كل الأمور الضرورية التي تفيد أو تدفع الضرر عن الشعب، على هذا الأساس فليذهبوا ويعملوا، ختم بري.

وكان منبر الجلسة تناول ملفات معيشية – صحية، واجتماعية.

المصدر: قناة المنار