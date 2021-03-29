التحكم المروري: اعادة فتح اوتوستراد #الجية بشكل جزئي و #حركة_المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2021 - 07:28

التحكم المروري: اعادة فتح اوتوستراد #الجية بشكل جزئي و #حركة_المرور كثيفة في المحلة

منذ 46 mins 29 March، 2021
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