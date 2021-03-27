روحاني استقبل وزير الخارجية الصيني ونوه بتطوير التعاون الثنائي في كافة المجالات

أكد الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني على “أهمية العلاقات مع الصين وهي مهمة واستراتيجية بالنسبة لايران”، ونوه “بإرادة البلدين في بناء علاقات طويلة الامد وتطوير التعاون الثنائي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية”.

وقال روحاني خلال استقباله وزير الخارجية الصيني وانغ يي السبت إن “المواقف المشتركة بين ايران والصين تجاه القضايا الدولية خير دليل على المستوى المطلوب للعلاقات القائمة بين البلدين”، وشدد على “ضرورة التسريع في وتيرة تنفيذ وثائق التعاون المتعلقة بالمشاريع البنيوية الهامة”.

وأشاد روحاني “بمواقف الصين المساندة لايران داخل الحافل الدولية، ومنها دعم الاتفاق النووي وصد النزعات الاحادية وجشع الولايات المتحدة الامريكية وادانة الحظر الذي تفرضه ضد طهران”، وتابع ان “التعاون الايراني الصيني بهدف تنفيذ الاتفاق النووي والزام الدول الاوروبية بتعهداتها المنصوصة في الاتفاق، يحظى باهمية كبيرة ومن شأنه ان يؤدي الى تغيير في الظروف الراهنة للاتفاق النووي”.

وشدد روحاني على “ضرورة الجهود الشاملة في سياق مكافحة الارهاب والتطرف داخل المنطقة”، ولفت الى ان “السبب الرئيسي للفوضى الراهنة في المنطقة يعود الى تواجد القوات الامريكية في الشرق الاوسط”، وندد “بتدخلات واشنطن في الشؤون الاقليمية”.

من جهته، أكد الوزير الصيني ان “بلاده تضع التعاون مع ايران على سلم الاوليات وتبذل الجهود في هذا السياق رغم العراقيل الراهنة”، وقال “الصين لطالما اعربت عن رفضها على الصعيد الدولي للنزعات الاحادية الامريكية”، واشار الى “ضرورة تنفيذ الاتفاق النووي بكافة حذافيره لكونه وثيقة متعددة الجوانب والاطراف”، وشدد على “انسحاب واشنطن من هذا الاتفاق هو انتهاك للقوانين والضوابط الدولية”.

المصدر: ايرنا