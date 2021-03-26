الخارجية الصينية: لاحظنا أن بايدن لا يسعى للمواجهة وموقفنا واضح بشأن تطوير العلاقات مع واشنطن – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2021 - 10:10

الخارجية الصينية: لاحظنا أن بايدن لا يسعى للمواجهة وموقفنا واضح بشأن تطوير العلاقات مع واشنطن

منذ 12 mins 26 March، 2021
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