متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: بيان مهم للقوات المسلحة خلال الساعات القادمة للإعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي – موقع قناة المنار – لبنان
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متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: بيان مهم للقوات المسلحة خلال الساعات القادمة للإعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي
منذ 1 ساعة
26 March، 2021
استهداف العمق السعودي
العدوان على اليمن
العميد سريع
اليمن
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