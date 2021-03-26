متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: بيان مهم للقوات المسلحة خلال الساعات القادمة للإعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2021 - 08:38

متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: بيان مهم للقوات المسلحة خلال الساعات القادمة للإعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي

منذ 1 ساعة 26 March، 2021
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