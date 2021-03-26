لجنة العقوبات بمجلس الأمن تجتمع بطلب من واشنطن لبحث صواريخ كوريا الشمالية

قال متحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية في مجلس الأمن ستجتمع يوم الجمعة، بطلب من الولايات المتحدة.

وأضاف أن الاجتماع سيبحث إطلاق بيونغ يانغ ما يعتقد أنهما صاروخان بالستيان إلى البحر قرب اليابان.

وكانت الحكومة اليابانية ومصادر أمريكية قد أكدت أن كوريا الشمالية نفذت الليلة الماضية إطلاق صاروخين باليستيين.

وأكد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيديه سوغا، أن كوريا الشمالية أطلقت باتجاه بحر اليابان صاروخين باليستيين سقطا في مياهه خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد.

بدوره، أكد الجيش الكوري الجنوبي رصده إطلاق بيونغ يانغ جسما غير محدد، من السواحل الشرقية إلى البحر.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليقا على هذا الاختبار، إن سلطات كوريا الشمالية “لم تغير سياساتها كثيرا”.

المصدر: وكالات