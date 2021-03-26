لقاء الاحزاب والقوى في البقاع: مد اليد لايران سيكون عنصر دعم لاقتصادنا المتعثر – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2021 - 00:52

لقاء الاحزاب والقوى في البقاع: مد اليد لايران سيكون عنصر دعم لاقتصادنا المتعثر

منذ 41 mins 26 March، 2021
لقاء الاحزاب في البقاع
لبنان

أصدر لقاء الاحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع بيان التالي: “بادرت سوريا على رغم الحصار الظالم وحراجة الظروف الاقتصادية والمعيشية وفي ظل عدوان صهيوني متماد عليها وعلى شعبها، وتوكيدا لوحدة الحياة وشراكة التاريخ وتكامل الجغرافيا، الى اغاثة لبنان بكمية من مادة الاوكسيجين في لحظة دقيقة وحساسة كانت فيها حياة مئات المرضى في خطر تحت تأثير وباء كورونا.

وأضاف البيان ان “هذه البادرة الاخوية لم ولن تقف عند جحود الجاحدين وأحقاد الحاقدين، بل تفتح الابواب الموصدة لاعادة ربط شرايين الحياة بين البلدين الشقيقين من دون مكابرة، كما ان مد اليد لايران الصديقة سيكون عنصر دعم ومؤازرة لاقتصادنا المتعثر والتشبيك المشرقي مع الدول الشقيقة بات ضرورة ملحة لتخفيف معاناة شعبنا المكبل بالاملاءات والعقوبات والارتهانات التي لن تجدي نفعا سوى المزيد من الانهيارات والانزلاق نحو الفوضى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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