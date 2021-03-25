كمال الخير شكر الرئيس الأسد وسوريا على دعم لبنان

شكر رئيس “المركز الوطني في الشمال” كمال الخير “سوريا بقيادة الرئيس بشار الأسد وقوفها الدائم الى جانب لبنان، وخصوصا اليوم حيث أعطى الرئيس الأسد الأوامر لتزويد الدولة اللبنانية ب 70 طنا من الأوكسجين كدفعة أولى للبنان”.

وأكد الخير في بيان له الخميس أن “لبنان بحاجة دائمة الى سوريا، لأنها بوابته الوحيدة للعبور الى معظم أنحاء العالم”.

ودعا الخير “أركان الدولة اللبنانية الى تعزيز العلاقات وتطويرها في المجالات كافة، لما فيه مصلحة الشعب اللبناني الذي يستفيد من المقدرات التي تتميز بها سوريا وخصوصا الصناعية والزراعية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام