دراسة توضح أكثر الاشياء التي تجعلك عرضة للإصابة بكورونا

نشرت صحيفة بريطانية دراسة بحثية جديدة تؤكد بأن الأشخاص الذين يعانون كم الارهاب والأرق أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا “كوفيد-19”.

وأظهرت أن كل ساعة اضافية للنوم تعمل على تقليل احتمالات الاصابة بكورونا بنسبة 12% أما من يعاني من الارهاق هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس بأكثر من الضعف.

وترجح الدراسة التي أعدها باحثون من كلية “بلومبرغ” في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن هذه الظروف تضعف جهاز المناعة، مما يزيد من قابلية الإصابة بأمراض مثل كوفيد-19.

وربطت الأبحاث السابقة أن عدم كفاية النوم والإرهاق أثناء العمل مرتبطان بزيادة خطر الإصابة بالعدوى الفيروسية والبكتيرية، لكن فريق الباحثين يقول إنه لم يكن واضحًا ما إذا كانت هذه العوامل مرتبطة أيضًا بزيادة خطر الإصابة بكوفيد-19.

المصدر: فلسطين اليوم