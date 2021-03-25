كورونا في غزة.. تسجيل حالتي وفاة و554 اصابة جديدة

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس، وفاة حالتين و554 اصابة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد-19” خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة أنها أجرت 2893 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية نتج عنها تسجيل 554 اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي المصابين 60848 اصابة أما الحالات النشطة فهي 4295 حالة فقط.

وأشارت الصحة في بيانها أنها سجلت 63 حالة تعافي جديدة من مصابي فيروس كورونا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 55960 حالة.

ولفتت الصحة إلى أن تسجيل حالتي وفاة يرفع عدد وفيات فيروس كورونا في قطاع غزة إلى 593 حالة وفاة.

وعن الاصابات الخطيرة التي تحتاج إلى رعاية طبية قالت الصحة: “إن اجمالي الاصابات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 168 حالة، أما اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 100 حالة.

وفيما يتعلق بجرعات لقاح كورونا اشار بيان الصحة إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 81700 جرعة، حيث تلقى 14789 شخص اللقاح ضد فيروس كورونا.

المصدر: فلسطين اليوم