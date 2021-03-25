مياه بيروت وجبل لبنان: أعطال وعكارة نتيجة العاصفة وتوقف موقت عن التغذية بالمياه

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، أن “غزارة الأمطار أدت إلى ارتفاع نسبة العكارة في مياه نبع المضيق، مما سيضطرها إلى قطع المياه عن منطقة ساحل كسروان التي تتغذى منه، على أن تعاود أعمال التكرير والتوزيع فور انحسار العاصفة وانخفاض نسبة العكارة”.

كما تعرض خط أفقا الرئيسي الذي يغذي منطقة فتوح كسروان إلى عطل سيؤدي إلى توقف موقت لتغذية المنطقة بالمياه لمدة 48 ساعة حدا أقصى، بعدما حالت الأحوال الجوية دون إصلاح العطل، من قبل فرق الطوارئ التابعة للمؤسسة التي ستباشر باصلاحه فور استقرار الطقس.

كذلك، تسبب عطل في خط ضخ نبع الديشونية السوني إلى التوقف عن التوزيع في منطقتي المنصورية والمنتفردي لمدة أربع وعشرين ساعة قبل تصليحه.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام