الوزير حسن: نتعاطى مع النازحين السوريين كأي مواطن لبناني بالتعاون مع المنظمات الاممية وهذا يحتاج لتنسيق وتعاون دائم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2021 - 15:24

الوزير حسن: نتعاطى مع النازحين السوريين كأي مواطن لبناني بالتعاون مع المنظمات الاممية وهذا يحتاج لتنسيق وتعاون دائم

منذ 1 ساعة 24 March، 2021
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