ألمانيا تخطط لزيادة إنتاج اللقاحات ضد “كوفيد-19” حتى 6 ملايين جرعة أسبوعياً في أيار/مايو – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2021 - 19:44

ألمانيا تخطط لزيادة إنتاج اللقاحات ضد “كوفيد-19” حتى 6 ملايين جرعة أسبوعياً في أيار/مايو

منذ 18 mins 23 March، 2021
كورونا المانيا
كورونا المانيا
أخبار دولية - المانيا

أعلن مفوض الحكومة الألمانية بإنتاج اللقاحات كريستوف كروب الثلاثاء، أن ألمانيا تعتزم زيادة إنتاج اللقاحات المضادة لكوفيد-19 حتى 6 ملايين جرعة أسبوعياً.

وأشار المتحدث إلى أن “ألمانيا تجري محادثات مع منتجي اللقاحات، وأن قطاع تصنيع اللقاحات بنظم هذه الاتصالات بشكل ممتاز، لكن الدعم الحكومي له هام للغاية، على سبيل المثال عن طريق منح التراخيص”. يذكر أن العديد من الدول تتسابق الآن لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي أصاب أكثر من 122 مليون شخص حول العالم، وأسفر عن وفاة نحو 2.7 مليون شخص.

وتتصدر هذا السباق 4 لقاحات، هي اللقاح الروسي “سبوتنيك في” الذي كان أول لقاح يتم تسجيله في أغسطس/ آب الماضي، واللقاح الذي تطوره شركة بيونتك الألمانية وفايزر الأميركية، والذي حصل على الاعتماد في بريطانيا بعدما أثبت فعاليته بنسبة 95 بالمئة ، واللقاح البريطاني الذي تطوره شركة استرازينيكا بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، ولقاح مودرنا الأميركي الذي أثبت فعالية بنسبة 94.1 بالمئة.

المصدر: سبوتنيك

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