بوتين: سبقنا اليابان وألمانيا اقتصاديا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا سبقت بالفعل اليابان وألمانيا من حيث حجم الاقتصاد بناء على معيار تعادل القوة الشرائية، لكن يجب العمل لضمان نمو الاقتصاد الروسي بشكل مستدام.

وقال بوتين في كلمة بالجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: “وفقا لبعض التقديرات، بما في ذلك تقديرات البنك الدولي، تبوأ الاقتصاد الروسي المركز الرابع عالميا، وتم ذلك بعد أن أجرى البنك الدولي حسابات إضافية. تمتلك روسيا رابع أكبر ناتج محلي إجمالي من حيث تعادل القوة الشرائية، أي سبقنا اليابان”.

ودعا الرئيس الروسي السلطات والحكومة للعمل لضمان نمو الاقتصاد الروسي بشكل مستقر، وذلك بهدف تعزيز تقدم روسيا على اقتصادي اليابان وألمانيا، كون الفارق الآن ضئيل.

وفي وقت سابق، قام البنك الدولي بتحديث بيانات تعادل القوة الشرائية. ومنها تبين أن روسيا منذ العام 2021 تحتل المركز الرابع عالميا وبعدها تأتي اليابان وألمانيا.

ووفقا لمعطيات البنك الدولي، في عام 2021، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الروسي على أساس تعادل القوة الشرائية 5.7 تريليون دولار، واليابان – 5.6 تريليون دولار، وألمانيا 5.2 تريليون دولار.

المصدر: روسيا اليوم