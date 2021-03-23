رئيس الوزراء العراقي يؤكد استعداد بغداد لقمة ثلاثية تجمعه والرئيس المصري وعاهل الأردن

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الثلاثاء، الأنباء حول عقد قمة تجمعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في العاصمة العراقية بغداد.

وقال الكاظمي، في جلسة وزارية، بحسب المكتب الإعلامي، إن “هناك حركة دبلوماسية واسعة في العراق، لدينا القمة العراقية المصرية الأردنية ستعقد في بغداد، وهناك زيارات مهمة مستمرة للبلد”. وتابع الكاظمي، “أخذت أرض العراق تتحول مركزا دبلوماسيًا مهمًا لقادة الدول، من أجل أن يلعب العراق دوره المحوري الطبيعي، وخدمة لمصلحة بلدنا وشعبنا، ونعمل بجد على أن يكون للعراق دور مهم في التهدئة بالمنطقة”.

وأمس الاثنين، كشف مصدر حكومي عراقي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني سيزوران العاصمة العراقية بغداد نهاية الشهر الحالي للمشاركة في قمة ثلاثية.

المصدر: سبوتنيك