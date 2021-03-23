متحدث القوات المسلحة اليمنية: سلاح الجو المسير يستهدف مطار أبها الدولي محققا إصابة دقيقة

استهدف سلاح الجو المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية ظهر الثلاثاء، مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K محققًا إصابة دقيقة. وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في تغريدة على حسابه بتويتر أن العملية في مطار أبها “تأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد العدوان والحصار الشامل”.

وأكد أن العمليات “ستستمر طالما استمر العدوان والحصار”. يشار إلى أن سلاح الجو المسير نفذ في الـ19 من آذار/مارس الجاري، عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين مسيرتين نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة.

المصدر: المسيرة