متحدث القوات المسلحة: عملية إسقاط طائرة MQ9 الأمريكية نفذت بصاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2021 - 16:12

متحدث القوات المسلحة: عملية إسقاط طائرة MQ9 الأمريكية نفذت بصاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد (المسيرة)

منذ 40 mins 23 March، 2021
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