الصحة الايرانية: سيتم الانتهاء من التطعيم العام بحلول نهاية العام الجاري

أعلن مسؤول العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور ان “حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا المستجد ستنتهي نهاية العام الجاري 2021 وسيعود المواطنون الى حياتهم الطبيعية”.

وفي تصريح اذاعي الاثنين، أشار جهانبور إلى خطط وزارة الصحة واللجنة الوطنية للقاحات في تنفيذ عملية التطعيم العامة، قائلاً “وفق هذه الخطط، وعلى الرغم من كل القيود التي كانت موجودة في جميع أنحاء العالم ، حتى بالنسبة لمصنعي اللقاحات ، إلا أن الاعتماد على المعرفة المحلية، فان عملية إنتاج اللقاح الايراني كانت ناجحة نسبيًا، وتم شراء اللقاح من سلة كوفاكس، ومن المتوقع أن يتم التطعيم العام وفقًا للخطة بحلول نهاية مارس 2022 وحتى بشكل متفائل بحلول نهاية العام الجاري 2021”.

واضاف المتحدث باسم منظمة الغذاء والدواء الايرانية “نأمل أن يصل إنتاجنا المشترك من اللقاح مع الدول الشريكة واللقاح الوطني إلى الإنتاج الضخم في الأسابيع المقبلة، ونتيجة لذلك، سنواجه زيادة تدريجية في التطعيم، وحاليًا يتم تطعيم الطواقم الطبية وزملائنا في الخطوط الأمامية للعلاج، إلى جانب تطعيم كبار السن والمعوقين في دور الرعاية والأعزاء العاملين في جمع النفايات من المراكز الطبية.”

واضاف ان “المرحلة الاولى من التطعيم سنتهي في بداية الربيع وبعد ذلك مباشرة ندخل المرحلة الثانية، وفي هذه المرحلة، سيتم تطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والمرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 64 عامًا، ومع وصول اللقاحات المحلية إلى الأسواق في الأسابيع الأخيرة من فصل الربيع، سيزداد التطعيم بشكل كبير ووصل إلى ذروته في الصيف، وفي الخريف والشتاء كحد أقصى، يجب أن يتم التطعيم العام بأمان جماعي، وبعد ذلك سيتم الاعلان عن انتهاء الوباء والعودة الى الحياة الطبيعي”ة.

وأكد مدير العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية، ان ​​”التطعيم العام يتم حاليا بلقاحات سينوفارم (الصين) وسبوتنيك (روسيا) وكفاكسين (الهند)، وتم توزيع حوالي 700 ألف جرعة من اللقاحات في الشبكة الصحية بالبلاد في الأيام الأخيرة، واستخدمه أو سيستخدمه عشرة آلاف من الطواقم الطبية”.

وتابع “حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي اعراض جانبية كبيرة لهذه اللقاحات الثلاثة وستستمر هذه العملية، وتمت الموافقة على خمسة لقاحات في ايران ومع وصول لقاحات أخرى، ستستمر عملية التطعيم على أساس الأولويات.

وبشأن انتاج اللقاحات الايرانية، قال جهانبور “تم تطوير لقاح مشترك مع كوبا ومعهد باستور، وأجريت المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية في كوبا كما بدأت المرحلة الثالثة في كوبا، وتم استيراد 100 ألف جرعة من هذا اللقاح، وستبدأ المرحلة السريرية الثالثة من هذا اللقاح في ايران في غضون أسبوعين، وبمجرد تأييد تقارير المرحلة الثالثة من هذا اللقاح، سيبدأ التطعيم العام وإنتاجه بكميات كبيرة في إيران وكوبا”.

واردف يقول “ستنتهي المرحلة الثانية من اختبارات لقاح بركة بنهاية أبريل/نيسان القادم، ووفقًا للتقارير الناجحة، فأن هذا اللقاح سيدخل المرحلة الثالثة ومن ثم مرحلة الإنتاج الضخم في أواخر الربيع وسيتم استخدامه للتطعيم العام.

واضاف المتحدث بأسم منظمة الغذاء والدواء الايرانية: دخل لقاح شركة ميلاد نور الدوائية التابعة لوزارة الدفاع المسمى لقاح “فخرا” المرحلة الأولى من الدراسات السريرية ويبدو أنه سيكون متاحا حتى أواخر الصيف.

واردف يقول لقاح “رازي” في الأيام الأخيرة من المرحلة الأولى من الدراسات السريرية وسيدخل المرحلة الثانية إذا تمت الموافقة عليه، وسيكون هذا اللقاح متاح أيضًا للجمهور في أواخر الصيف وأوائل الخريف المقبل.

واختتم مدير العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قائلاً “بالاضافة الى اللقاحات المذكورة، يوجد لدى العديد من مراكز الابحاث لقاحات في مراحل ما قبل الدراسات السريرية وحتى السريرية، وإذا تمت الموافقة عليها فسيتم إنتاجها بكميات كبيرة في الخريف والشتاء القادمين”.

المصدر: ارنا