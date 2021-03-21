مراسل المنار:جنود العدو يطلقون عدة رصاصات لترهيب مزارعين اثنين كانا يقطفان “الزعتر” قرب الخط الأزرق في منطقة ” بو مناديل” جنوب شرق بلدة بليدا الحدودية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2021 - 17:04

مراسل المنار:جنود العدو يطلقون عدة رصاصات لترهيب مزارعين اثنين كانا يقطفان “الزعتر” قرب الخط الأزرق في منطقة ” بو مناديل” جنوب شرق بلدة بليدا الحدودية

منذ 8 mins 21 March، 2021
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