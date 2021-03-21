الشيخ القطان: لتكن الحكومة عيدية أهل السلطة الى اللبنانيين في عيد الأم

وجه رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان، في عيد الأم، رسالة الى السياسيين، رأى فيها أن “العيدية من أهل السلطة الى اللبنانيين في عيد الأم يجب أن تكون تشكيل حكومة تعبر عن تطلعات الشعب، هذا الشعب المحروم والمظلوم”. وقال: “في عيد الأم، نقول إن كل الأمهات تبكي على البلد وأبنائه، وكلنا أبناء أمهات، فواجب أهل السلطة في هذه الأيام العصيبة التي نعيشها مع وباء كورونا ومع هذا الوضع المنهار اقتصاديا، أن ينظروا الى مصلحة هذا الشعب وهذا البلد والمسارعة الى تشكيل حكومة إنقاذية”.

أضاف: “وفي هذا الوضع المنهار، نتعجب كيف أن هناك من يختلف على جنس الحكومة أو على مقعد وزاري من هنا أو من هناك، لذلك نتمنى في عيد الأم أن تكون هذه العيدية من أهل السياسة لكل اللبنانيين، أن يجلسوا مع بعضهم ويتحاوروا ويتعاونوا جميعا لما فيه مصلحة هذا البلد، وأن يخرجوا هذا البلد من الانهيار لنستطيع أن نعيش حياة كريمة على هذه الأرض المباركة التي وللأسف نهبوا خيراتها وجعلوا أهلها فقراء، وهذا يتناقض مع حس المسؤولية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام