العميد سريع: على العدو السعودي ان يتوقع ضربات جديدة في حال لم يتوقف عن عدوانه على اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 21 2021 - 17:02

العميد سريع: على العدو السعودي ان يتوقع ضربات جديدة في حال لم يتوقف عن عدوانه على اليمن

منذ 2 ساعة 21 March، 2021
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة