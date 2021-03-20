لقاء فكري بذكرى ولادة الإمام زين العابدين “عليه السلام”

أُقيم لقاء اليوم الموعود الفكري الثمانون بذكرى ولادة الإمام زين العابدين “عليه السلام” الذي نظمته جمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية والعتبة الرضوية المقدسة والعتبة الكاظمية المقدسة والعتبة الحسينية المقدسة (مركز كربلاء للدراسات والبحوث) ومؤسسة عاشوراء الدولية وبإدارة العتبة الرضوية المقدسة بشخص خادمها الحاج عدنان بوشهري على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية.

تقدم الحفل المقرئ الدولي صلاح حدادي من العتبة الرضوية المقدسة بتلاوة عطرة من القرآن الكريم .

ومن ثم كلمة سماحة الشيخ عبد المنعم قبيسي قدم فيها الخطوط العريضة التي وضعها الإمام علي بن الحسين “عليهما السلام” لإقامة دولة العدل الإلهية على الأرض.

وتلاه مولد من العتبة الرضوية المقدسة ومنشدها الحاج صلاح حدادي.

واختتم بدعاء الفرج من العتبة الرضوية المقدسة مع منشدها الحاج محمد بارسا.

المصدر: جمعية الامام المنتظر العالمية