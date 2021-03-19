استكمال التعليم عن بُعد في لبنان

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال في لبنان طارق المجذوب عن استكمال التعليم عن بُعد وتأجيل العودة الى التعلم المدمج في المؤسسات التعليمية كافة، الرسمية والخاصة، الى موعد يحدد لاحقا.

وقال المجذوب في بيان له الجمعة “بانتظار استكمال نتائج الجهود مع وزارة الصحة العامة والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف والصليب الاحمر اللبناني لتأمين شروط العودة الآمنة (خصوصا بعد البلبلة التي أثارها لقاح استرازينيكا)، وبانتظار تحديد الموقف الواضح من المراجع الصحية حول الموضوع، تؤجل العودة الى التعلم المدمج في المؤسسات التعليمية كافة، الرسمية والخاصة، الى موعد يحدد لاحقا وبالتالي يستكمل التعلم عن بعد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام