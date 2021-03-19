حماس: استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي “جريمة جديدة وإرهاب” لا يتوقف

وصف الناطق باسم حركة حماس في قطاع غزة حازم قاسم، استهداف جيش العدو الإسرائيلي لمسيرة ضد الاستيطان في بيت دجن شمالي الضفة الغربية الجمعة، بأنه “جريمة جديدة وإرهاب وحشي بحق الشعب الفلسطيني، لا يتوقف”.

وقال قاسم، لوكالة “سبوتنيك”، إن “استشهاد الشيخ عاطف حنايشة من قرية بيت دجن شرقي نابلس برصاص جيش الاحتلال، جريمة صهيونية يمارسها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني”.

وأضاف “الجرائم الصهيونية ستكون دائما وقودا لثورة شعبنا المقاتل التي لن تتوقف إلا برحيل المحتل عن كامل أرضنا الفلسطينية”.

واستشهد المواطن الفلسطيني عاطف يوسف حنايشة (45 عاما) جراء إصابته برصاصة في رأسه، خلال قمع جيش العدو الإسرائيلي مسيرة ضد الاستيطان في بيت دجن، القريبة من مدينة نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن حنايشة نقل إلى مستشفى رفيديا بمدينة نابلس، وهو يعاني من إصابة بالغة الخطورة بالرأس؛ ثم ما لبث أن أُعلن عن وفاته متأثرا بإصابته. وتشهد الضفة الغربية المحتلة مواجهات أسبوعية بين الشباب الفلسطينيين وجيش العدو، ضد سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي.

المصدر: سبوتنيك