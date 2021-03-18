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March 18 2021 - 23:48

العدو الاسرائيلي جدد خرقه للسيادة اللبنانية

منذ 36 mins 18 March، 2021
خرق جوي اسرائيلي - طائرات اسرائيلية
لبنان

جدد العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية لا سيما القرار رقم 1701.

وبالسياق، قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الخميس إنه “بتاريخ 18 /3 /2021 الساعة 11.00، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب الناقورة وصولا حتى فوق البحر مقابل الدامور، ونفذتا طيرانا دائريا فوق المناطق المذكورة، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 12.25 من فوق بلدة الناقورة”.

وتابع البيان “تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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